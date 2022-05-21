В Харьковской области эксгумировали тела шести военных РФ, среди них подполковник Герасимов

Май, 21 в 14:22

В Золочевском районе Харьковской области сотрудники полиции обнаружили могилы российских военнослужащих, на которых находились самодельные кресты.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов сообщил, что правоохранители эксгумировали тела шести российских военных, находившихся в одежде ВС РФ.

Одним из них оказался подполковник Герасимов В.С.

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— Захоронение российских солдат в Золочевском районе. К нам поступили сообщения, что найденные могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами, — сообщил Болвинов.

Он отметил, что россияне не заинтересованы забирать убитых. По его словам, местные жители во время допроса рассказали, что похоронили россиян, потому что это “по-православному”.

7 марта Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что украинские защитники ликвидировали под Харьковом российского генерал-майора Виталия Герасимова. Правда, он по отчеству якобы Петрович.

Более известен под такой же фамилией является начальник Генштаба ВС РФ Валерий Васильевич Герасимов. Факты ICTV рассказывали, что известно о Валерии Герасимове.