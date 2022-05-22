Май, 21 в 23:45

Россия бросила почти все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину и некоторые регионы РФ обеднеют еще больше, чем в 1990-е.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

— Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая “спецоперация” является причиной для экономического падения – в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной для обеднения людей, которое может быть еще большим, чем в 1990-е годы, — говорит Зеленский.

По его словам, рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего того экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, – оккупантов пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают и не помогут.

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Также глава государства подчеркнул, что ситуация чрезвычайно тяжелая на Донбассе. Российские захватчики пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.

В то же время ВСУ сдерживают это наступление. Он утверждает, что никакие вражеские удары — ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результата России не дадут.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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