Россия направила фактически все ресурсы, чтобы уничтожить Украину, но им это не поможет — Зеленский
Россия бросила почти все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину и некоторые регионы РФ обеднеют еще больше, чем в 1990-е.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
— Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая “спецоперация” является причиной для экономического падения – в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной для обеднения людей, которое может быть еще большим, чем в 1990-е годы, — говорит Зеленский.
По его словам, рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего того экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, – оккупантов пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают и не помогут.
Также глава государства подчеркнул, что ситуация чрезвычайно тяжелая на Донбассе. Российские захватчики пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.
В то же время ВСУ сдерживают это наступление. Он утверждает, что никакие вражеские удары — ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результата России не дадут.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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