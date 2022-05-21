Украинцы выбрали третью почтовую марку Укрпочты в Дії

Май, 21 в 15:13

Украинцы выбрали новую марку Укрпочты в Дії.

За третью военную марку страны проголосовало более полмиллиона украинцев. Опрос продолжался в приложении Дія и на сайте Укрпочты.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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— Всего мы получили почти 650 тыс. голосов. Из них более 550 тыс. — в Дії, — говорится в сообщении.

Среди пяти предложенных вариантов победил Добрый вечер, мы из Украины, за который проголосовали 229 783 украинцы.

Второе место занял Пес Патрон. За него свой голос отдали 182 236 человек.

На третьем месте Путин, Москва пылает, Гаага ждет — 88 035 голосов.

Четвертое место у варианта Героям Слава — 79 476 голосов.

И на пятом — Ой на лугу красная калина с 68 104 голосами.