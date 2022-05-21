Войска РФ нанесли авиаудар по храму на Донетчине: монахов удалось эвакуировать

Май, 21 в 19:50

В Донецкой области правоохранители эвакуировали более 60 человек из храма в который попала вражеская ракета.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Рашисты нанесли авиаудар по храму в с. Богородичное, в подвале которого жили и прятались около 100 служителей церкви – монахини, монахи и дети.

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— Полицейские вместе с военными, пограничниками и теробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место. Также спасли жизни пятерых людей с инвалидностью, жителей села, которые не смогли выбраться самостоятельно, — говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что скит в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость Святогорской лавры был разрушен. Люди, к счастью, не пострадали.