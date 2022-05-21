Уничтожено 90% домов: Синегубов о ситуации в освобожденной Ольховке на Харьковщине
Освобожденное от российской оккупации село Ольховка на Харьковщине возвращается к нормальной жизни.
Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм-канале.
Российские захватчики захватили село Ольховка еще в первые дни полномасштабной войны.
— Теперь, когда мы выгнали оккупантов, село постепенно возвращается к нормальной жизни, — констатировал Синегубов.
Синегубов добавил, что в поселке еще нужно сделать много работы, ведь россияне уничтожили здесь более 90% жилых домов. А от местной школы почти ничего не осталось.
— Остатки от школы, которую еще в марте заняли оккупанты. Погибших бойцов России здесь находят и сегодня, – отметил он.
Глава Харьковской ОВА добавил, что русские оставили после себя сотни мин, сразу после освобождения, в Ольховке начали работать военные и взрывотехники.
— Сейчас наша основная общая задача сделать все, чтобы люди возвращались к жизни. Это восстановление критической инфраструктуры, обеспечение социальных выплат и гуманитарной помощи, — сообщил Синегубов.