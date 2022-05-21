Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Уничтожено 90% домов: Синегубов о ситуации в освобожденной Ольховке на Харьковщине

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Уничтожено 90% домов: Синегубов о ситуации в освобожденной Ольховке на Харьковщине

Освобожденное от российской оккупации село Ольховка на Харьковщине возвращается к нормальной жизни.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм-канале.

Российские захватчики захватили село Ольховка еще в первые дни полномасштабной войны.

Сейчас смотрят

— Теперь, когда мы выгнали оккупантов, село постепенно возвращается к нормальной жизни, — констатировал Синегубов.

Синегубов добавил, что в поселке еще нужно сделать много работы, ведь россияне уничтожили здесь более 90% жилых домов. А от местной школы почти ничего не осталось.

— Остатки от школы, которую еще в марте заняли оккупанты. Погибших бойцов России здесь находят и сегодня, – отметил он.

Глава Харьковской ОВА добавил, что русские оставили после себя сотни мин, сразу после освобождения, в Ольховке начали работать военные и взрывотехники.

— Сейчас наша основная общая задача сделать все, чтобы люди возвращались к жизни. Это восстановление критической инфраструктуры, обеспечение социальных выплат и гуманитарной помощи, — сообщил Синегубов.

Читайте
Россияне уничтожили музыкальную школу в Донецкой области, которую реставрировало правительство Японии - Кириленко

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка