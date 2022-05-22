Начался ад: история 16-летней Василины, которая 24 февраля приехала к родственникам в Мариуполь

Май, 22 в 14:34

Утром 24 февраля 16-летняя жительница Львовской области Василина узнала о полномасштабном нападении России на Украину в поезде. Девочка ехала на день рождения к своим родственникам в Мариуполь, но даже представить не могла, что ей придется пережить ад, который устроили российские военные.

— Утром 24 февраля я еще была в поезде. Я ехала к родственникам, они живут в Мариуполе. Был день рождения, я ехала поздравить. Как я узнала о войне? Я проснулась в поезде около 4:00 утра. Я услышала, что рядом говорит тетя о том, что бахает. Я сначала не поняла, подумала, ну, может, бахает. Ну что может бахнуть? Через 10 минут я взяла телефон. Мне нужно было позвонить и сказать, что я в Волновахе, скоро уже буду в Мариуполе. Я зашла в Telegram, там уже все начали писать, что началась война. Начали распространять видео, где Путин говорит, что это какая-то “спецоперация”. Я начала это скидывать тем, кто в Мариуполе. Они проснулись от того, что я много сообщений писала. Они не верили. Никто не верил, что началось. Я не верила. Я всегда жила в месте, где не было никаких боевых действий. Война была, но без боевых действий. Ощущения сразу, что начался ад, не было.

Василина рассказала, что ее мать не хотела отпускать в Мариуполь. Однако спустя время все же согласилась отпустить свою дочь на праздник к родственникам.

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— Я жила возле Львова. Там есть город Самбор, а я живу под ним — в селе. Мне 16 лет. Мама очень долго не хотела меня отпускать к родственникам вообще. Я должна была сначала ехать 21 февраля. Но мама говорила: давай не будешь ехать, ты видишь, какая ситуация в стране. Я говорила: кто там будет нападать, кому нужно нападать? Я не верила, что будет война. Через некоторое время мама согласилась, сказала, чтобы я брала билет. Мама думала, что я уеду на следующий день, то есть она не знала, что я уже уехала. Она мне звонила, когда я была в поезде, все было нормально. Когда мама узнала, то начала плакать. Она видела, что показывали в новостях. Она отреагировала очень плохо, потому что думала, что со мной там произойдет что-то плохое.

Девочка не смогла выехать с родственниками в тот же день, поскольку все билеты на поезда сразу же раскупили. Позже в Волновахе взорвали рельсы, поэтому им пришлось остаться в городе.

— Нет, возможности вернуться не было, поскольку все билеты сразу же раскупили. Если и оставались какие-то места, то сайт сразу выдавал ошибку, что уже невозможно купить. Вскоре в Волновахе подорвали рельсы, по которым ехал тот поезд. Выехать уже было невозможно.

Родственники девочки не хотели уезжать до последнего, потому что боялись мародеров, которые могли обворовать квартиру. Василина рассказала, что они не знали, что им нужно делать в сложившейся ситуации.

— Мы выехали с Мариуполя 18 марта. Когда я зашла в квартиру к родственникам, то они сказали, что я очень удачно приехала. Когда я раньше к ним приезжала, то было очень много ситуаций, а в этот раз — война. Родственники не хотели уезжать. Они не верили, не хотели оставлять квартиру, потому что начиналось мародерство. Мы поняли, что это не будет как в 2014 году, когда нам сказали, что Мариуполь уже в котле. Мы не могли уже выехать и не знали, что делать.

Вражеские войска начали усиленно бомбить город — один из снарядов попал возле дома родственников. Василина рассказала, что их спасло лишь то, что рядом находились местные гаражи. Иначе девочки уже могло бы и не быть в живых.

— Все время мы сидели в квартире между несущимися стенами, которые могут выдержать хоть что-то. Мы спустились в подвал уже 11 марта после того, как к нам прилетел снаряд. Наверное, он был с самолета, потому что осталась очень большая воронка. Тогда мы поняли, что нужно спускаться в подвал, и у нас нет жилья. 10 марта нас бомбили, у родственников в квартире полопались рамы на окнах и побились. В квартире было холодно. Если бы было слышно хотя бы, что она летит, но она была тихой. Мы поняли, что она упала, когда уже была очень яркая вспышка. Потом все полетело на нас. И мы уже поняли, что нужно спускаться в подвал, потому что ничего не осталось. Родственники были в детской комнате, а мы в той, возле которой прилетел снаряд. Если бы не гаражи и пристройка, то возможно нас бы уже не было. Нам очень сильно повезло. Еще тогда горел 98-й дом, в котором умерла одноклассница той, к кому я приехала. Привалило плитами — их теперь нет.

Василина не может описать словами тот ужас, который ей пришлось пережить в Мариуполе. По словам девочки, во время каждого снаряда она мысленно прощалась с жизнью, хотя не переставала молиться.

— Это очень страшно. Когда мы были в квартире родственником, то еще сидели в коридоре. Когда бомбили из самолетов, то было еще страшнее. Мы сидели втроем (я, Саша и бабушка), а другие люди, которые живут в той квартире, были в подъезде. Дом стрясло. Я даже не знаю, как это передать словами. Ты молишься, но уже прощаешься с жизнью. Ты не знаешь: сейчас что-то прилетит в твой дом или ты останешься в живых. На нас вылетело окно и куски стен. Когда снаряд уже прилетел, то нам начали кричать люди из коридора, чтобы мы быстро выходили оттуда. Ты забываешь, кто ты и что нужно делать. Ты будто не в сознании.

Девочке удалось выехать вместе с родственниками из города аж 18 марта. До этого времени им оставалось только наблюдать, как Мариуполь бомбят российские ракеты.

— Об эвакуации мы никак не узнали. Мы уезжали своим ходом. С вами был парень Леша, который работал хирургом. Тогда на девятиэтажке была связь. Он связался со своей девушкой, а она уже с другими людьми, которые могли бы помочь нам выехать. Мы выезжали два дня, потому что 17 марта был очень сильный обстрел. Уже 18 марта мы смогли выехать. Было очень много подорванных дорог. Когда мы уже выезжали, то попали на боевые действия. Когда мы проезжали, там были российские солдаты. Было очень много их техники по дворам, очень много военных в подъездах. Наверное, они прячутся в жилых домах. Они прячутся за мирными жителями. Мы выезжали долго. Уже из Юрьевки мы выехали в Запорожскую область, которую еще контролировали российские военные. Потом мы поехали в Бердянск, в котором мы ждали 4-5 дней эвакуационные автобусы в Запорожье. Но их долго не было, поэтому мы сели на платный автобус, в котором брали по 1 тыс. грн с человека. Мы выехали и уже попали в Запорожье. С мамой мы встретились уже в апреле (примерно 4 или 5 апреля).

В Мариуполе почти не осталось целых домов, рассказала Василина. В дом ее родственников попало два вражеских снаряда, после чего он полностью сгорел. У мирных жителей Мариуполя теперь просто не осталось жилья.

— Можно сказать, что города уже нет. Почти нет целых домов. Есть просто дома, которые стоят, они целые, но окон нет. Даже тот дом, в котором жили родственники. Нам сказали, что там было два попадания из самолета. Он сгорел полностью. У родственников теперь нет дома. Очень много сгоревших и разрушенных домов. Мы видели свежие могилы, потому что сами хоронили 5 марта бабушку. Это мать родственников, к которым я ехала. Хирург сказал, что она умерла от того, что у нее тромб оборвался. Ее пришлось хоронить прямо во дворе. Я не знаю, есть ли сейчас ее могила, поскольку российские военные выкапывают всех. Мы надеялись, что сможем ее перехоронить. Они выкапывают тела для того, чтобы не оставлять за собой того, что осталось после Бучи. Некоторые тела лежали во дворе накрытыми. Люди выносили тела умерших на улицу, чтобы трупы не разлагались в доме. Очень многие тела остались под завалами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 88 дней. Все это время российские войска бомбят мирные украинские города. Многие жители остались без дома, некоторые потеряли своих родных и близких. Однако Украина выстоит и победит, а люди смогут вернуться к прежней жизни.