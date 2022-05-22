Май, 22 в 18:59

На Северском направлении вражеские войска ужесточают контроль участка украинско-российской границы, находящейся возле Брянской и Курской областях РФ.

Российские солдаты проводят демонстрационные действия, чтобы предотвратить перемещение резервов наших войск в восточные области Украины. Враг продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Северодонецком направлении российские войска ведут боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов пытаются осуществить наступление, чтобы захватить населенный пункт Александровка, однако безуспешно.

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По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжил обстрел позиций украинских сил обороны вдоль линии соприкосновения из минометов и ствольной артиллерии.

Российские солдаты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, продолжают наносить ракетные и авиационные удары по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Остается угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси, отметили в Генеральном штабе ВСУ.