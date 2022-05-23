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Факты / Украина / Общество

В Николаеве снова взрывы: враг обстрелял город кассетными снарядами

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
війна в Україні

В Николаеве снова раздаются взрывы.

Об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— Снова над Николаевом раздаются взрывы. Кассетные снаряды, — написал Сенкевич.

Сенкевич призвал горожан оставаться в укрытиях и быть осторожными.

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