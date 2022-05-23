В Николаеве снова взрывы: враг обстрелял город кассетными снарядами
В Николаеве снова раздаются взрывы.
Об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
— Снова над Николаевом раздаются взрывы. Кассетные снаряды, — написал Сенкевич.
Сенкевич призвал горожан оставаться в укрытиях и быть осторожными.
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