От войны в Украине сбежали более 6,2 млн граждан, больше всего – в Польшу

Май, 22 в 17:27

С начала полномасштабного вторжения России более 6,2 млн украинцев вынужденно выехали за границу, больше всего – 3 млн – в Польшу, сообщает МВД Украины.

Еще 850 тыс. выехали в Румынию, 550 тыс. – в Венгрию, 450 тыс. – в Модову и 400 тыс. – в Словакию.

В Польше на сегодняшний день остается по меньшей мере половина из въехавших в страну.

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По данным МВД, более миллиона граждан Украины уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС.

В то же время, РФ продолжает принудительно депортировать украинцев на свои территории, игнорируя международное право.

С 24 февраля в Россию вывезли около 700 тыс. граждан Украины, из которых более 100 тыс. – это дети.