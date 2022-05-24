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Факты / Украина / Общество

Ждет судьба гитлеровских солдат: украинские партизаны оставляют листовки оккупантам

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
партизани у Запоріжжі

Украинские партизаны во временно оккупированных городах оставляют послание российским захватчикам.

В Запорожской области для оккупантов подготовили открытки с призывом возвращаться домой или готовиться к уничтожению на украинской земле так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов.

Также рашистам напоминают, что, как и в свое время нацистов, их будет ждать Нюрнбергский трибунал.

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Такие открытки появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах Запорожской области.

— Российский солдат, если ты не хочешь быть нацистом XXI века, то уходи с нашей земли! В ином случае тебе ждет участь гитлеровских солдат и Нюрнбергский трибунал! Ми чтим память наших дедов-партизан и продолжаем их традиции по уничтожению сил врага на оккупированных территориях, — говорится в тексте листовок.

Фото: Территориальная оборона ВС Украины

Видео с обращением к россиянам опубликовала в соцсетях Территориальная оборона Вооруженных сил Украины.

На опубликованных снимках видно, что такие открытки расклеивают у подъездов домов, на бетонных столбах, остановках общественного транспорта, медицинских заведениях и т.д.

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Источник: Территориальная оборона ВС Украины

Фото: Территориальная оборона ВС Украины

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