Май, 24 в 19:42

С 14 апреля Национальный банк Украины разрешил банкам продавать украинцам иностранную валюту. Это решение позволяет бороться с нелегальным обменом валют, а следовательно, снизить риски для граждан.

При этом банки смогут выдавать иностранную наличность в объеме, который рассчитывается как разница купленной и проданной валюты.

Можно ли купить валюту в банках и на каких условиях, узнавали Факты ICTV.

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Реально ли приобрести валюту

Сегодня банки и финучреждения продают наличную валюту, и ее реально купить, но лишь ту, которую перед тем банк выкупил у населения. Речь идет об общих накопленных объемах, а не о дневном обороте.

То есть купить можно только доллары и евро, которые банки сами купили у граждан, без привлечения дополнительных объемов валютной наличности.

— Купить валюту вполне реально, хотя, учитывая ограничения, нельзя однозначно утверждать, что это удастся сделать в любой момент в первом же отделения банка. Ведь приобрести можно только ту валюту, которую раньше другие люди продали банку. Если в кассе есть остатки купленной иностранной наличной валюты – ее продадут, — отмечает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

В НБУ отметили, что безналичная продажа валюты банками физическим лицам остается под запретом.

На каких условиях можно купить валюту

Поскольку украинцы не охотно несут валюту в банки, возможность ее покупки ограничена. Главная причина, почему не во всех банковских кассах удастся найти доллары или евро – ценовые ограничения.

Вместе с разрешением продажи валюты, НБУ определил особенности установления курсов. То есть продавать доллары или евро банкам можно только по определенному курсу:

на день совершения сделки курс покупки не может быть ниже, чем официальный курс НБУ. То есть доллары банки покупают минимум за 29,25 грн ;

; курс продажи не может превышать официальный более чем на 10%. Таким образом банки должны продавать доллары максимум за 32,17 грн за $1.

Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за рубеж НБУ запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.