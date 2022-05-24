Кабмин упростил передачу усыновителям детей, временно эвакуированных за границу

Май, 24 в 20:41

Раньше усыновители лично забирали детей из учреждения или семьи, в которой он воспитывается, в присутствии сотрудника службы по делам детей. Кабмин упростил эту процедуру.

– Правительство урегулировало механизм передачи ребенка, временно эвакуированного (перемещенного) на территорию другого государства, в семью усыновителей, – сообщает Минсоцполитики.

Необходимость урегулирования этого вопроса заключается в том, что в условиях военного положения присутствие представителя службы по делам детей за границей для передачи ребенка усыновителям является большой проблемой.

– Поэтому предусмотрена передача ребенка при условии вступления в силу соответствующего решения суда в присутствии представителя консульского учреждения Украины, – объясняют в ведомстве.

В Украине из разных учреждений уже эвакуировано более 6 тыс. детей, из них более 3,7 тыс. – за пределы Украины. В составе семейных форм воспитания эвакуировано свыше 4 тыс. детей, из них более 3 тыс. – за границу.

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Среди них есть дети, решение об усыновлении которых уже принято судом. В частности, пятеро детей усыновлены гражданами США и Италии, соответствующие решения суда вступили в законную силу.

В ближайшие две-три недели вступят в силу судебные решения в отношении еще 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, усыновленных американцами и итальянцами.