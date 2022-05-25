Май, 24 в 21:07

Россияне обстреляли в Сумской области приграничные населенные пункты. Об этом сообщило Оперативное командование Север.

— Зафиксированы восемь взрывов в районе населенного пункта Товстодубово и семь минометных обстрелов с территории РФ в сторону села Бояро-Лежачи.

Указывается, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях, ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Несмотря на то, что украинские защитники освободили Сумскую область, российские оккупанты почти каждый день продолжают ее обстреливать.

Сейчас смотрят

21 мая российские оккупанты обстреляли населенные пункты Белопольской общины и Сумского района. Глава ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что враг вел обстрел из танков, РСЗО и артиллерии.

Еще раньше Живицкий сообщал о проваленных попытках проникновения через границу российских диверсионно-разведывательных групп.

Источник: ОК Север