В Харьковском метрополитене сократят интервал движения между поездами

Май, 24 в 14:46

В Харьковском метрополитене сократили интервалы движения поездов — на Холодногорско-заводской линии он составит около 10 минут. С завтрашнего дня на Салтовской и Алексеевской линии установят интервалы до 15 минут между поездами.

Харьковский метрополитен возобновил работу 24 мая, ровно через три месяца после начала полномасштабной войны в Украине.

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Первые поезда сейчас курсируют с интервалом движения 30 минут. Харьковский городской глава Игорь Терехов отметил, что уже завтра на Холодногорско-Заводской линии интервал сократится до 10 минут, а на других ветвях метро – до 15 минут.

По его словам, сейчас на линии Харьковского метрополитена нельзя выпустить большее количество поездов, поскольку вражеская армия бомбила депо, а часть вагонов пострадала. Работники метро в рекордно сжатые сроки запустили движение железнодорожного транспорта, проделав большую работу по восстановлению инфраструктуры.

Поезда в метро в Харькове курсируют по всем направлениям, кроме участка от Академика Павлова до Героев труда. Госпром работает как пересадочный узел, то есть нельзя зайти на станцию ​​и выйти из нее. Сейчас есть возможность перейти на станцию ​​Университет и наоборот. График работы метрополитена для пассажиров – с 7:00 до 19:00.

Источник: Харьковский городской совет

Фото: Харьковский городской совет