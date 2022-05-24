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Факты / Украина / Общество

В Кропивницком суд обязал сторонника РФ выучить песню Батько наш Бандера

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В Кропивницком суд обязал сторонника РФ выучить песню Батько наш Бандера
Фото: УНИАН, Unsplash

В Кропивницком судья обязал 19-летнего парня, который агитировал за “русский мир”, изучить гимн Украины, раздел из Конституции, песню о Степане Бандере, и стих Любіть Україну.

Пресс-служба Верховной Рады Украины отметила, что 19-летний переселенец из Харькова бежал на Кировоградщине от войны, “однако, взгляды свои не изменил — и за дело взялись правоохранители, а затем и суд”.

Молодого человека, который после полномасштабного вторжения агитировал за “русский мир” в социальных сетях, признали виновным в уголовном правонарушении, но отпустили на испытательный срок два года.

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По решению суда, за два года испытательного срока он должен изучить наизусть: гимн Украины, IX раздел Конституции о территориальном устройстве, песню Батько наш – Бандера, Україна – мати, стихотворение Владимира Сосюры Любіть Україну.

Для закрепления материала суд назначил парню также прочитать повесть Николая Гоголя Тарас Бульба и роман Анатолия Димарова И будут люди.

Ранее Главное управление разведки отметило, что кремлевские политтехнологи меняют свою пропаганду, чтобы снизить позор от проигрыша в войне.

Отмечается, чтобы изменить представление россиян о военной “непобедимости” и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами ЕС и НАТО.

Источник: Верховная Рада
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