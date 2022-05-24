Укравтодор выставил на аукцион легендарный знак Н***й, опять н***й, в Россию н***й

Май, 24 в 15:40

Государственное агентство автодорог Украины объявило о продаже легендарного дорожного знака Н***й, опять н***й, в Россию н***й на благотворительном аукционе в системе Prozorro. Все собранные средства от продаж передадут на специальный счет Национального банка Украины для нужд ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

Цена уникального указателя направлений для российских оккупантов стартует от 50 тыс. грн, или $1,5 тыс. Принять участие в аукционе можно по ссылке. Онлайн-торги стартуют 2 июня.

В Укравтодоре отмечают, что провокационный знак для российских войск попал под обстрелы и имеет следы пуль. Его установили в Сумской области еще в начале войны.

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— Как только российские войска начали широкомасштабное наступление, стало ясно, что навигация у них устарела, карты каких-то 80-х годов. Укравтодор дал указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов. Действовать нужно было быстро, и 26 февраля мы обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они делали демонтаж в своих населенных пунктах. А в замену создали универсальный указатель для оккупантов, который в некоторых областях даже дорожники и коммунальщики установили, — рассказывают в агентстве автодорог.

Новый владелец знака сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте, кроме дорог общего пользования. А собранные средства пойдут на нужды вооруженных сил Украины.

Всего благодаря благотворительным аукционам в государственной системе Prozorro.Продажи уже удалось собрать более 4 млн грн.

Напомним, в конце февраля Укравтодор начал устанавливать специальные дорожные знаки с указаниями для российских оккупантов.