Выплата пенсий в июне: будут ли задержки, объяснил глава ПФУ
Для задержки выплаты пенсий в июне нет никаких предпосылок, заверил в эфире телемарафона глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.
– С выплатой пенсий до сих пор никаких задержек не было. Если брать предыдущие месяцы – март и апрель, то, наоборот, они выплачивались с опережением графика. Я абсолютно убежден, что в следующем месяце также нет предпосылок для того, чтобы иметь какие-либо проблемы с выплатой пенсий, – заверил глава ПФУ.
Он объяснил это тем, что бизнес продолжает платить взносы, а государство выполняет все свои обязательства.
Капинус добавил, что запланированные перерасчеты пенсий также будут проведены в срок.
– В частности, в июне планируется очередной перерасчет пенсий для людей, которые продолжают работать и получают пенсионные выплаты, – подчеркнул он.
По его словам, с марта, когда произошла индексация пенсий на 14%, такие выплаты выросли в среднем на 380 грн, а средняя пенсия сейчас составляет 4 375 грн.