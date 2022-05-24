Май, 24 в 16:23

Для задержки выплаты пенсий в июне нет никаких предпосылок, заверил в эфире телемарафона глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

– С выплатой пенсий до сих пор никаких задержек не было. Если брать предыдущие месяцы – март и апрель, то, наоборот, они выплачивались с опережением графика. Я абсолютно убежден, что в следующем месяце также нет предпосылок для того, чтобы иметь какие-либо проблемы с выплатой пенсий, – заверил глава ПФУ.

Он объяснил это тем, что бизнес продолжает платить взносы, а государство выполняет все свои обязательства.

Капинус добавил, что запланированные перерасчеты пенсий также будут проведены в срок.

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– В частности, в июне планируется очередной перерасчет пенсий для людей, которые продолжают работать и получают пенсионные выплаты, – подчеркнул он.

По его словам, с марта, когда произошла индексация пенсий на 14%, такие выплаты выросли в среднем на 380 грн, а средняя пенсия сейчас составляет 4 375 грн.