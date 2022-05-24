Май, 24 в 18:12

23 марта Владимир Зеленский сообщил о создании сайта help.gov.ua, с помощью которого каждый желающий может оказать гуманитарную помощь. На сайте можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

В свою очередь Минсоцполитики распределяет помощь и направляет по областям Украины. Как получить гуманитарную помощь от Государственного портала — узнавали Факты ICTV.

Как получить помощь

Согласно Закону Украины О гуманитарной помощи и Положению о Министерстве социальной политики Украины, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины, Минсоцполитики осуществляет координацию гуманитарной помощью.

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Соответственно, гуманитарные грузы направляются по Украине получателям гуманитарной помощи.

Получатели гумпомощи — юридические лица, зарегистрированные в Едином реестре получателей гуманитарной помощи:

предприятия общественных организаций лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, а также предприятия, учреждения и организации, содержащиеся за счет бюджетов, и уполномоченные ими государственные учреждения;

благотворительные организации, созданные в порядке, определенном Законом Украины О благотворительной деятельности и благотворительных организациях;

общественные организации лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, Общество Красного Креста Украины и его областные организации;

религиозные организации, зарегистрированные в порядке, предусмотренном Законом Украины О свободе совести и религиозных организациях;

реабилитационные учреждения для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, которые имеют соответствующую лицензию на осуществление реабилитационных услуг, независимо от ведомственного подчинения, типа и форм собственности.

Получатели гуманитарной помощи формируют план распределения помощи между людьми, которые в этом нуждаются.

Чтобы получить помощь, вам необходимо обратиться к одному из получателей гумпомощи в своем городе или области.

Какая помощь предполагается

Министерство социальной политики будет использовать гуманитарные грузы, которые поступают со всего мира, для поддержки граждан Украины, наиболее пострадавших от войны.

Государственная гуманитарная помощь предусматривает: