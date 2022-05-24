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Факты / Украина / Общество

Если оставить его дома – квартиры не будет: в чем особенность породы пса Патрона

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
пес патрон

Руководитель пиротехнической группы управления ГСЧС в Черниговской области Михаил Ильев рассказал о самом популярном псе Украины по кличке Патрон.

Он отметил, что нужно хорошо подумать, прежде чем покупать собаку породы джек-рассел-терьер. Такие собаки очень активны, они постоянно хотят гулять и чем-то заниматься.

– Они чрезвычайно активны, им постоянно нужно гулять и чем-то заниматься. Если просто завести собаку и оставить ее дома, то, конечно, квартиры не будет. Они будут искать определенную работу, ведь это охотничья порода. Чтобы сломать их определенный темперамент, характер – нужно очень много времени. Мы им занимались, ходили к кинологу, на занятия, и каждый день я дополнительно с ним занимаюсь. Не так все просто, – сказал Михаил Ильев.

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Отметим, что пес Патрон служит в команде пиротехников и ежедневно помогает саперам разминировать территорию, которая была оккупирована российскими войсками.

У него есть свой аккаунт в Instagram, за которым следят 273 тыс. подписчиков.

За три месяца войны Патрон стал любимцем многих украинцев. А компания Укрпочта даже анонсировала выпуск марки со знаменитым псом.

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