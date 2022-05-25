Май, 25 в 16:14

Binance — крупнейшая мировая блокчейн-экосистема и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли. В первые дни полномасштабного вторжения Binance создала Фонд экстренной помощи для оказания немедленной поддержки и безопасного убежища беженцам.

Пожертвование Binance в размере $10 млн – одно из крупнейших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины.

В Binance действует услуга, по которой каждый украинский беженец, временно находящийся в ЕС, может оформить себе карту и получать на нее выплаты.

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О том, как заказать и использовать карту Binance, узнавали Факты ICTV.

Карта Binance для украинских беженцев

На сайте компании отмечается, что беженцы, которые обратились к местным некоммерческим организациям и подали заявку на получение криптовалютных карт Binance, получат 75 BUSD ежемесячно.

Основная цель криптокарты — поддержать беженцев и предоставить им быстрый, простой и полностью функциональный платежный инструмент для отправки, получения и покупки товаров с помощью криптовалют.

Binance Charity также сотрудничает с Rotary Kyiv, Паляница и iSans для доставки прямых крипто-пожертвований беженцам и внутренне перемещенным лицам.

Карта доступна пользователям Binance из Украины, которые проживают в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция.

Кто может получить

В программу принимают украинских беженцев и ВПЛ, которые больше всего нуждаются в финансовой поддержке:

социально незащищенные лица;

расовые и этнические меньшинства;

незастрахованное, малообеспеченное население;

пожилые люди и лица с неблагоприятным состоянием здоровья.

Украинские беженцы и ВПЛ, которые отвечают требованиям, будут получать раз в месяц $75 на человека. Помощь будет поступать в течение трех месяцев.

Как заказать карту

Чтобы начать получать помощь, сначала необходимо заказать карту Binance:

зарегистрируйтесь

на этапе регистрации вы должны указать свой украинский юридический адрес места регистрации, который указан в паспорте. Важно: при прохождении верификации указывайте ваше имя и фамилию латиницей ;

при прохождении верификации указывайте ваше имя и фамилию ; после регистрации вы окажетесь на своей странице Binance;

чтобы заказать карту, найдите раздел Финансы и нажмите карта Binance Visa

начните процесс регистрации заявки на создание, проверив инициалы на карте, и нажмите Далее;

придумайте и введите пароль;

в разделе Дополнительная информация вам необходимо указать адрес проживания из списка стран ЕС. Соответственно, этот адрес должен отличаться от вашего украинского, который вы указали во время регистрации и верификации аккаунта;

вам необходимо указать адрес проживания из списка стран ЕС. Соответственно, этот адрес должен отличаться от вашего украинского, который вы указали во время регистрации и верификации аккаунта; внимательно перечитайте данные и ознакомьтесь с политикой и условиями пользования;

подтвердите завершение процесса заказа карты, нажав Ордер.

Готово! Вы успешно оформили Binance Card для беженцев и имеете доступ к полной информации созданной карты.

Ваша виртуальная карта Binance будет оформлена сразу после успешного заказа. Доставка физической карты зависит от страны вашего временного проживания — от двух до восьми недель.