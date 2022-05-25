Нужно освободить оккупированные территории: Мотузяник о возможном контрнаступлении ВСУ

Май, 25 в 17:21

Подразделения Вооруженных сил Украины намерены освободить все временно оккупированные территории нашего государства, на которые вторглись российские войска. Поэтому рано или поздно контрнаступление украинских защитников состоится.

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отметил, что сейчас стратегический замысел обороны нашего государства сосредоточен на освобождении всей территории.

– И рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти. В то же время все будет зависеть от общей обстановки, сложившейся на Востоке и Юге. Когда это (контрнаступление, — Ред.) произойдет, я, конечно, говорить не готов. Безусловно, мы будем освобождать наши земли от российских оккупантов, — убежден спикер Минобороны Украины.

По его словам, вражеские войска усиливают напряжение на украинско-российской границе в Брянской и Курской областях РФ. Российская армия пытается предотвратить перекидывание наших войск на другие горячие направления.

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В Минобороны подчеркнули, что существует вероятность продолжения ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, а также артиллерийские обстрелы приграничных районов Украины.