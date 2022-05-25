Май, 25 в 16:28

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что началась фактическая аннексия Россией украинского портового города Мариуполь.

По его словам, предводители самопровозглашенной “ДНР” анонсировали российскую паспортизацию населения.

— Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня “ДНР” дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получения российских паспортов без получения паспорта “ДНР”. Фактическая аннексия, в частности Мариуполя, началась, — написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Документ с подписью Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

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Такой шаг главного кремлевского преступника означает принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины российскими военными и их приспешниками из террористических квазиформирований.

Источник: Петр Андрющенко