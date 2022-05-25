Россия фактически начала аннексию Мариуполя – советник мэра города
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что началась фактическая аннексия Россией украинского портового города Мариуполь.
По его словам, предводители самопровозглашенной “ДНР” анонсировали российскую паспортизацию населения.
— Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня “ДНР” дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получения российских паспортов без получения паспорта “ДНР”.
Фактическая аннексия, в частности Мариуполя, началась, — написал Андрющенко в своем Telegram-канале.
25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Документ с подписью Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Такой шаг главного кремлевского преступника означает принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины российскими военными и их приспешниками из террористических квазиформирований.
Источник: Петр Андрющенко