Май, 25 в 12:33

Все социальные выплаты внутренне перемещенным лицам, которые не поступили, сейчас обрабатываются и поступят в течение мая.

Об этом в интервью украинским журналистам рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

– Сейчас основные темы обращений – это получение пенсий и социальных пособий на оккупированной части Украины или после перемещения. Наиболее частый вопрос – как получить помощь внутренне перемещенным лицам, — сказала министр Лазебная.

Она пояснила, что для получения помощи граждане могут обратиться в управления соцзащиты по месту жительства или временного пребывания или в ЦНАПы.

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— Также благодаря внедрению Единой информационной системы социальной сферы и сотрудничеству Минсоцполитики с Министерством цифровой трансформации часть пособий можно оформить дистанционно, в том числе через портал или мобильное приложение Дія, — добавила глава Минсоцполитики.

По ее словам, внутренне перемещенные лица могут получить 35 видов социальной помощи, которые предусмотрены законодательством.

— Это также помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, переместившимся с мест активных боевых действий, оккупированных населенных пунктов или имеющим разрушенное жилье. Она предоставляется в размере 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей, и 2 тыс. грн – для всех других лиц, – сказала она.

Министр Лазебная подчеркнула, что полученная помощь на проживание не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи и не облагается налогом на доходы физических лиц.

— Из-за большого количества перемещаемых людей были задержки с регистрацией внутренне перемещенных лиц. Мы расширили каналы для регистрации: подключили общины и ЦНАП, а с 19 апреля появилась возможность зарегистрироваться через Дію. Эти меры уменьшили очереди. Около 500 тыс. заявок поступило через Дію. Часть из них сейчас дорабатываются. Пока не все заявления поступили к нам из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы, – сказала она.

Глава Минсоцполитики призвала всех, кто подал заявки, не волноваться, ведь по заявлениям, поданным до конца апреля, Министерство выплачивает пособие за март и апрель.

– Поэтому в мае продолжается выплата пособия на проживание за эти месяцы, – пояснила она.

По ее данным, по состоянию на 11 мая уже более 1 млн внутренних переселенцев получили более 5,8 млрд грн финансовой помощи.

В то же время людям, оказавшимся во временной оккупации, продолжают начислять и финансировать все принадлежащие им социальные пособия, льготы, субсидии в полном объеме, заверила глава ведомства.

– Это было не простой задачей. На временно оккупированных территориях органы соцзащиты не работают, соответственно, не могут начислить пособия, льготы и субсидии. Поэтому мы это взяли на себя и производим начисления и выплаты людям из этих регионов централизованно. Дальше перечисляем средства Сбербанка, который стал операционным центром, а он – людям, – сказала Лазебная.

Она добавила, что для пенсионеров, получавших пенсии по месту жительства и оставшихся на временно оккупированных, окруженных территориях, где идут активные боевые действия, из-за чего Укрпочта не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии зачисляется на счета, которые им открыты в Ощадбанке.

— Средства со счета человек может безотлагательно получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета, — заверила глава Минсоцполитики.

В то же время если человек не может добраться до отделения банка, то вся сумма пенсии будет сохранена и сразу после восстановления возможности Укрпочта доставит человеку всю неполученную сумму по месту жительства.

При этом если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания через Ощадбанк или другой уполномоченный банк, который он сам выберет.