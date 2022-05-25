В мобильном приложении Дія запустили опрос о владении оружием

Май, 25 в 16:46

В мобильном приложении Дія появился новый опрос, в котором каждый совершеннолетний украинец может поделиться своим мнением о возможном владении оружием среди гражданского населения. Он будет длиться семь дней.

— Опрос будет продолжаться семь дней. Принять участие могут только совершеннолетние пользователи мобильного приложения Дія. Если вы еще не с нами — загружайте Дія в свой смартфон, рассказывайте друзьям и двигаемся к электронной демократии вместе, — говорится в сообщении.

Присоединиться к новому опросу можно в мобильном приложении Дія. В разделе Услуги кликните на Опрос и выберите один из трех вариантов:

для специальных нужд (пистолеты могут иметь все граждане Украины, соответствующие закону, однако носить оружие запрещено. Хранить можно будет только дома, использовать в тирах и на стрельбищах);

для личной защиты (пистолеты могут иметь все граждане Украины, которые отвечают требованиям закона, и могут свободно носить с собой в общественных местах);

я против (пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения).

Опрос создан по инициативе Министерства внутренних дел. Результаты опроса можно узнать после его завершения в виде статистических данных.