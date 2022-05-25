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Факты / Украина / Общество

В мобильном приложении Дія запустили опрос о владении оружием

Юля Захарченко, редактор ленты
дія додаток
Фото: Мінцифри

В мобильном приложении Дія появился новый опрос, в котором каждый совершеннолетний украинец может поделиться своим мнением о возможном владении оружием среди гражданского населения. Он будет длиться семь дней.

— Опрос будет продолжаться семь дней. Принять участие могут только совершеннолетние пользователи мобильного приложения Дія. Если вы еще не с нами — загружайте Дія в свой смартфон, рассказывайте друзьям и двигаемся к электронной демократии вместе, — говорится в сообщении.

Присоединиться к новому опросу можно в мобильном приложении Дія. В разделе Услуги кликните на Опрос и выберите один из трех вариантов:

  • для специальных нужд (пистолеты могут иметь все граждане Украины, соответствующие закону, однако носить оружие запрещено. Хранить можно будет только дома, использовать в тирах и на стрельбищах);
  • для личной защиты (пистолеты могут иметь все граждане Украины, которые отвечают требованиям закона, и могут свободно носить с собой в общественных местах);
  • я против (пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения).

Опрос создан по инициативе Министерства внутренних дел. Результаты опроса можно узнать после его завершения в виде статистических данных.

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Источник: Дія
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