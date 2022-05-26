Май, 26 в 19:19

Пенсионеры, которые сейчас находятся в оккупации, смогут получить выплаты, когда окажутся на безопасной территории, но это касается только тех, кто до начала полномасштабного вторжения РФ получал пенсии через Укрпочту.

Об этом заявил на брифинге глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

По его словам, украинцы, которые раньше получали пенсии на банковскую карточку, и сейчас получают их вовремя.

Сейчас смотрят

– На деоккупированных территориях Укрпочта практически сразу пытается приложить максимум усилий, чтобы осуществить все выплаты по пенсионным обязательствам. Если посмотреть, то и Харьков, и Киевская область, и Сумская область максимально быстро разворачивают свои передвижные отделения и стационарные отделения, – рассказал Капинус.

Ранее в ПФУ заверили, что нет никаких предпосылок для задержки пенсий в июне.

Планируемые в следующем месяце перерасчеты пенсий также будут проведены вовремя. Это касается людей, которые продолжают работать и получают пенсионные выплаты.