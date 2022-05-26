Будет обновляться в режиме реального времени: в Украине запустят единую базу вакансий

Май, 26 в 15:32

В Украине планируют создать единую базу вакансий для просмотра большего количества вариантов возможного трудоустройства. Онлайн-ресурс будет обновляться в реальном времени, сообщает Министерство экономики Украины.

Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с пятью крупнейшими сайтами по трудоустройству: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua.

Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями. Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса – в режиме реального времени.

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Министр экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра отметил, что скорейшее трудоустройство украинцев играет ведущую роль в восстановлении экономической активности.

– Важно обеспечить максимальное трудоустройство украинцев. Мы создаем платформу, которая консолидирует информацию о работодателях и соискателях работы, локализуем предложения на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям работу, – убежден министр.

Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. Это позволит дополнительно информировать украинцев о всех вариантах трудоустройства.