ООН должна проснуться: необходимо разблокировать портовую инфраструктуру Украины — Яценюк

Май, 26 в 9:44

Завершение войны в Украине должно сразу открыть ворота для нового плана Маршалла, в котором должны принять участие Европейский Союз, США, страны Большой семерки, международные институты и другие организации, желающие помочь нашему государству.

Без конфискации российских государственных и частных активов, лишения военной машины РФ газовых и нефтяных долларов, война на истощение будет полезна только стране-агрессору, убежден глава Киевского форума безопасности и премьер-министр Украины (2014-2016 годов) Арсений Яценюк.

– Не решив проблему конфискации российских активов, мы только стимулируем российскую агрессию. Потому что россияне будут знать, что они не платят ничего за агрессию, — считает он.

Яценюк подчеркнул, что Российская Федерация дополнительно еще и получает средства за энергоносители. Задача мира – помочь разблокировать портовую инфраструктуру Украины, чтобы государство имело валютную выручку, иначе правительство не сможет балансировать украинскую экономику.

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— ООН наконец-то должна проснуться и хотя бы что-то сделать. Это должен быть первый шаг. Потому что не начав экспорт, у нас не будет валютной выручки, — отметил Яценюк.

В результате российской полномасштабной агрессии временно оккупировано 20% территории, треть металлургии, 40% урожая зерновых, значительную часть инфраструктуры. Однако самое главное – это потери человеческого потенциала. По результатам последних соцопросов, люди больше всего переживают из-за потери работы, нехватки лекарств, топлива и жилья.

По прогнозам, к концу года темпы роста цен составят около 20%. Яценюк подчеркнул, что сейчас другого пути для компенсации невероятного дефицита топлива, чем импорт, не существует. Потому логистика должна быть сейчас на первом месте.

Источник: Киевский безопасный форум