Май, 26 в 18:19

Во Львове дети защитников Украины могут получить одноразовую материальную помощь от 3 до 7 тыс. грн.

Как получить финансовую помощь, узнавали Факты ICTV.

Кто сможет получить помощь

В пресс-службе горсовета сообщили, что Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий принимает документы для предоставления одноразовой материальной помощи на оздоровление детей участников АТО/ООС, пострадавших участников Революции Достоинства и Героев Небесной Сотни — жителей Львовской городской территориальной общины.

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Одноразовую материальную помощь оказывают детям в возрасте до 18 лет в следующих размерах:

детям лиц, которые принимали непосредственное участие в АТО/ООС и погибли (пропали без вести), пострадавших участников Революции Достоинства и Героев Небесной Сотни — 6 тыс. грн на каждого ребенка ;

; детям с инвалидностью участников АТО/ООС (в том числе бойцов-добровольцев, которые признаны такими по процедуре, установленной Львовским областным советом), пострадавших участников Революции Достоинства — 7 тыс. грн на каждого ребенка ;

; детям лиц с инвалидностью вследствие войны из числа участников АТО/ООС (в том числе бойцов-добровольцев, которые признаны такими по процедуре, установленной Львовским областным советом), пострадавших участников Революции Достоинства, в частности:

лиц с инвалидностью вследствие войны I-II группы — 4 тыс. грн на каждого ребенка; лиц с инвалидностью вследствие войны III группы — 3 тыс. грн на каждого ребенка.

Как получить выплату

Для получения единовременной материальной помощи один из родителей ребенка или опекун должен подать заявку по установленной форме во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий.

Заявления принимаются до 29 сентября по адресу ул. Пекарская, 41.