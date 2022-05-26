В РФ открыто говорят, что Украиной не ограничатся: выступление Зеленского перед Сеймом Латвии

Май, 26 в 15:02

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед сеймом Латвии через видеосвязь. Сначала он поблагодарил Латвию за помощь, которую получила Украина, в том числе и от обычных людей.

— Вы воспринимаете нашу борьбу за свободу как свою собственную. Это действительно так, потому что сейчас решается судьба всех нас, всех европейцев. Именно силой, оружием в войне, которое начала Россия против Украины. Определяется то, что будет доминировать в Европе в ближайшие десятилетия. Или это будет справедливость для каждого народа или РФ удастся снова сделать главными словами для разных народов слова оккупация и депортация.

Он поблагодарил за решительность, с которой Латвия встала на сторону справедливости. В частности, в 18 вечера 23 февраля в Украину прибыли Stinger из Латвии. Зеленский добавил, что пока многие искали отговорки, Латвия была среди тех, кто действовал. Президент также поблагодарил за то, что страна приютила украинских беженцев.

Зеленский подчеркнул, что сейчас есть те, кто считает, что не все народы имеют значение. Они считают, что о каком-то народе можно просто забыть, чтобы просто “сохранить иллюзированное спокойствие”. По словам Зеленского, для таких людей “спокойствие ценой других — это нормально”.

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— В прошлом это неуважение к тем или иным народам приводило к страшным и коварным заговорам и пактам, которые лишали государственности, разрушали границы и разжигали аппетит до войны. Миллионы людей погибли из-за этого, а жизнь целых поколений была отравлена. Казалось, что Европа и западный мир сделали выводы. Но сейчас мы слышим, что нужно отдать России то, что она хочет.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент некоторые вполне серьезно ведут разговоры о том, чтобы провести “какие-то ограничительные линии по телу суверенного государства, чтобы якобы умиротворить агрессора”. И якобы нужны уступки за счет государства, на которое напали, чтобы “агрессор милостиво остановился”.

— А что тогда будет, когда Россия пойдет против государств, которые имеют меньший потенциал обороны, чем Украина? В России открыто говорят о том, что Украиной не ограничатся, им нужны и другие государства – Балтии, Польша и другие страны Европы. Поэтому мы должны восстановить полное уважение к базовым ценностям на нашем континенте и бороться за принцип: Каждый народ имеет значение.

Президент упрекнул, что в Европе до сих пор не работает принцип уважения к каждому народу, ведь в ЕС еще есть те, кто до сих пор сомневается, давать ли Украине статус кандидата на членство. Зеленский отметил необходимость согласования шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго. Он также выразил уверенность, что однажды российские военные преступники предстанут перед судом.