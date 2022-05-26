В Офисе президента задумались над переосмыслением существования Конституционного суда

Май, 26 в 16:00

Украина нуждается в новой судебной реформе с переосмыслением необходимости Конституционного суда. Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

— Конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Алексеевича Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновенен в сравнении с любым другим государственным органом. Поэтому я считаю эту реформу позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования КСУ, – сказал он.

По словам Смирнова, в Офисе президента надеются получить ответ на вопрос, как именно должен выглядеть реформированный КСУ, от конституционалистов, которые сейчас активно участвуют в совете восстановления страны.

В последнее время Конституционный суд в Украине снискал сомнительную и скандальную славу. 15 мая у судьи КСУ Александра Тупицкого истек срок полномочий. А его самого видели за границей во время военного положения. В декабре 2021 года Тупицкий попал под санкции Госдепа США.

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