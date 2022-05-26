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Факты / Украина / Общество

Как переадресовать пенсию, субсидию и соцвыплаты через Укрпочту — инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как переадресовать пенсию, субсидию и соцвыплаты через Укрпочту — инструкция

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие пенсионеры вынуждены были покинуть свои дома. Однако государство продолжает выплачивать пенсии.

Получить деньги можно и по новым адресам проживания. Как переадресовать пенсию, субсидию и социальные выплаты, которые получали на Укрпочте, узнавали Факты ICTV.

Кому выплачивают пенсию

ВПО могут воспользоваться специальным механизмом централизованного начисления и выплаты соцпомощи. Для этого пользуются Единой информационной системой социальной сферы.

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Уже выплатили пенсии жителям Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областей. Министерство перечисляет деньги в Сбербанк, а банк в свою очередь начисляет на карты клиентам.

Денежный перевод вместо отделения Укрпочты можно получить в отделениях Ощадбанка.

Следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКПП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.

Как переадресовать пенсию, субсидию и соцвыплаты

Обратите внимание, что услуга переадресации возможна только для клиентов, которые получали выплаты через Укрпочту.

Переадресовать можно не только пенсию, но и субсидию и соцвыплаты. Но на каждую выплату нужно оформить отдельную заявку:

  • перейдите на сайт Укрпочты и найдите Заявку на переадресацию;
  • выберите вид выплаты на которую хотите изменить адрес;
  • укажите личные и контактные данные — Ф.И.О, номер телефона, серия и номер паспорта;
  • напишите адрес почтового отделения, где раньше получали деньги;

Далее пользователям предлагают два варианта переадресации. Приоритетным является адресный перевод в отделении.

Для немобильных групп населения, которые не могут добраться до отделения, действует адресный перевод с доставкой на дом, но его нужно будет подождать.

Осуществить переадресацию можно и по телефону. Стоит лишь позвонить в контакт-центр Укрпочты и указать новый адрес для доставки выплат.

Как и в случае с онлайн-заявлением, нужно указать персональные и паспортные данные получателя, старый и новый адреса доставки и номер телефона.

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