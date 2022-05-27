Бойцы К-2 54 ОМБр показали, как уничтожают российских “туристов” в Марьинке

Май, 27 в 19:07

54 отдельная механизированная бригада ВСУ показала, как уничтожает российских оккупантов в окрестностях города Марьинка Донецкой области.

— Хотим показать вам еще одни путешествия “туристов”, заблудившихся на безлюдных улицах в окрестностях города Марьинка Донецкой области, — отметили в К2 54 ОМБр.

Оккупанты на этот раз прибыли с тягачом и на автомобилях, но попали на участок, на котором бойцы из разведывательной группы К2 как раз проводили “ремонтные работы”.

— После встречи с ремонтными работами машины туристов, как всегда, выходят из строя, добавили в К2 54 ОМБр.