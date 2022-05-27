Беларусь возле госграницы с Украиной развернула маневровую группу РЭБ — Генштаб

Май, 27 в 19:32

В непосредственной близости от государственной границы с Украиной в Гомельской области развернута маневровая группа радиоэлектронной борьбы из состава ВС Беларуси. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке 27 мая.

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы. Сообщается, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник принимает меры по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения перекидывания подразделений Сил обороны Украины на другие направления.

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На Слобожанском направлении враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить продвижения украинских подразделений к государственной границе. На Славянском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии Святогорск, Богородичное и Вернополье. Кроме того, российские захватчики применили авиацию для ударов по Славянску и Долгенькому.

В Харьковской области российские захватчики, чтобы улучшить логистическое обеспечение, пытаются восстановить поврежденную железную дорогу. Оккупанты привлекают подразделения 29 отдельной железнодорожной бригады из Смоленска со спецтехникой и оборудованием для ремонта.

На Лиманском направлении враг пытается вытеснить наши подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск. Обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также нанесен авиаудар в районе Северска.

На Северодонецком направлении российские оккупанты, при поддержке артиллерии, штурмовали в районах Щедрищево, Боровское и Тошковка. Там продолжаются боевые действия. На Бахмутском направлении враг предпринимал штурмы в районах Камышевахи, Берестового, Белогоровки, но успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник применил артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Песков и Марьинки. На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг применил минометы, реактивную и ствольную артиллерию вдоль линии соприкосновения. Нанес авиационные удары с самолетов штурмовой авиации Су-25 в районах Малой Токмачки и Орехова.

На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и недопущении переброса резервов Сил обороны на другие направления. А также предпринял неудачную попытку штурмовых действий в районе Любомировки.

Враг переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня. В Херсонской области истребителем МиГ-29 Воздушных сил ВС Украины сбит вражеский истребитель Су-35.

Корабли ЧФ РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.