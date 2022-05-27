Городам Черкасчины передали два десятка новых автомобилей скорой помощи – Тимошенко

Май, 27 в 10:52

В Черкасскую область прибыли 20 автомобилей скорой помощи в рамках правительственной программы развития экстренной медицинской помощи. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, автомобили скорой распределены следующим образом: 7 машин останутся в областном центре, остальные разойдутся по районам. По одной скорой получили медики Золотоноши, Чернобая, Звенигородки, Тального, Шполы, Христиновки, Жашкова, Городища и Отдела реагирования на чрезвычайные ситуации и выездной консультативной помощи. По два автомобиля – бригады экстренной помощи Смелы и Умани.

— Украинцы должны получать скорую и качественную помощь, особенно в этих сложных условиях. Мы работаем, чтобы никто не чувствовал себя покинутым, и благодарим медиков за их сложную и столь важную для нас всех работу, — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

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Напомним, как ранее сообщил Тимошенко, в 305 деоккупированных населенных пунктах возобновили работу медицинские учреждения.