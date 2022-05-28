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Факты / Украина / Общество

Мы хотели “бендеров” вернуть: ГУР показало разговор жительницы Мелитополя и военного РФ

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Мы хотели “бендеров” вернуть: ГУР показало разговор жительницы Мелитополя и военного РФ
Фото: Depositphotos

Украинская разведка опубликовала запись разговора жительницы временно оккупированного Мелитополя и военного РФ. В разговоре женщина отмечает, что все ждут возвращения украинской власти.

Она отметила, что у ее знакомой российские оккупанты забрали базу отдыха.

На базу отдыха зашли 20 с лишним БТРов, — заявила жительница оккупированного Мелитополя.

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Женщина отметила, что в Кирилловке снова активизируют партизаны.

— Там сейчас снова партизаны в Кирилловке поднимаются. Зачем это делать? Понятно, что не отдадут. А убрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи, – отметила жительница города.

Женщина вспоминает, что при украинской власти ничего подобного не было.

— Там говорят о наших “бендерах”. А мы хотели бы тех “бендеров” сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что так нас никто не обижал, – добавила женщина в разговоре с российским военным.

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