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Факты / Украина / Общество

В Донецкой области уничтожен командный пункт оккупантов — Арестович

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
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В Донецкой области уничтожен командный пункт оккупантов — Арестович
Фото: Офис президента

В Донецкой области украинские военные уничтожили командный пункт оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— В Донецкой области, пришла только что информация, накрыли передовой командный пункт с более 20 российских старших офицеров, здание уничтожено чуть более чем полностью, отметил Арестович.

Также он намекнул на успешную контратаку ВСУ на Херсонском направлении, которая проводилась с поддержкой авиации. К слову, именно там украинские истребители были сбил российский Су-35.

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В целом, по его словам, ситуация на фронте неплохая, ведь за сегодня было сбито несколько воздушных целей (К52, Ми-8, Су-35). Более того, российским захватчикам не удалось просунуться по важным направлениям.

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