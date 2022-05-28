В Донецкой области уничтожен командный пункт оккупантов — Арестович

Май, 27 в 21:45

В Донецкой области украинские военные уничтожили командный пункт оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— В Донецкой области, пришла только что информация, накрыли передовой командный пункт с более 20 российских старших офицеров, здание уничтожено чуть более чем полностью, отметил Арестович.

Также он намекнул на успешную контратаку ВСУ на Херсонском направлении, которая проводилась с поддержкой авиации. К слову, именно там украинские истребители были сбил российский Су-35.

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В целом, по его словам, ситуация на фронте неплохая, ведь за сегодня было сбито несколько воздушных целей (К52, Ми-8, Су-35). Более того, российским захватчикам не удалось просунуться по важным направлениям.