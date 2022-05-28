Май, 27 в 22:17

В Харьковской области украинские десантники уничтожили российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

— Сегодня военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 Аллигатор, — рассказали в Командовании.

Там добавили, что вражеский вертолет украинские военные сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса Перун.

Сейчас смотрят

В общей сложности на счету бойцов ДШУ ВС Украины уже 67 воздушных целей.