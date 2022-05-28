В Харьковской области уничтожен российский Ка-52 Аллигатор ударом Перуна
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В Харьковской области украинские десантники уничтожили российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.
Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
— Сегодня военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 Аллигатор, — рассказали в Командовании.
Там добавили, что вражеский вертолет украинские военные сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса Перун.
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