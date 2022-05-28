Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

В Харьковской области уничтожен российский Ка-52 Аллигатор ударом Перуна

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
В Харьковской области уничтожен российский Ка-52 Аллигатор ударом Перуна
Фото: Depositphotos

В Харьковской области украинские десантники уничтожили российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

— Сегодня военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 Аллигатор, — рассказали в Командовании.

Там добавили, что вражеский вертолет украинские военные сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса Перун.

Сейчас смотрят

В общей сложности на счету бойцов ДШУ ВС Украины уже 67 воздушных целей.

Читайте
В Херсонской области украинский истребитель сбил российский Су-35

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка