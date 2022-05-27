Май, 27 в 16:27

В Херсонской области украинский истребитель сбил российский Су-35, которым хвастаются в РФ.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Российский истребитель охотился за самолетами украинской штурмовой авиации.

Сейчас смотрят

— 27 мая около 14.00 истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе над Херсонской областью сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации. Слава украинским пилотам! — отметили в Воздушных силах Украины.

Что известно об истребителе Су-35

Су-35 — российский истребитель поколения 4++. Истребитель относительно новый, так как был разработан только в 2008 году. Российские пропагандисты то и дело говорят о том, что этот самолет “не сбиваем”, но ВСУ доказывают обратное.

Су-35 предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних боях всех классов воздушных целей. Также он используется для поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и тому подобного. Су-35 – это глубокая модернизация истребителя Су-27.