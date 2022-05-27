Проект Євротиждень: Оксана Соколова рассказала о деталях выделения Украине €9 млрд

Май, 27 в 19:45

Вокруг Украины формируется мощный круг союзников и партнеров. Каждый день мы слышим о новой помощи в войне с РФ от европейских партнеров. О практических шагах команда Фактів тижня рассказывает в проекте Євротиждень.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила создать новый специальный механизм обновления Украины после войны.

– Четкий и детальный план действий, учитывающий все наши потребности. Частью этого плана должно стать создание платформы реконструкции площадки, объединяющей финансовые усилия стран-членов ЕС, других международных доноров и финансовых международных организаций. Возглавить эту платформу должна Украина совместно с Еврокомиссией, президент которой Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе уже сообщила о макрофинансовой поддержке для Украины до €9 млрд. Помощь должна поступить в 2022 году, — отмечает ведущая ICTV и руководитель Фактів тижня Оксана Соколова.

Также Евросоюз обещает не оставить без вооружения нашу страну в переломный момент войны. Военная помощь ЕС вырастет до €2 млрд. А Европарламент со своей стороны поддержал отмену на один год всех таможенных пошлин ЕС на украинский экспорт, чтобы помочь украинской экономике выстоять.

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Кроме того, ЕК открыла телефон доверия для украинских беженцев. Вынужденные переселенцы, которые сейчас ищут убежища в странах Европы, теперь могут звонить на горячую линию по номеру: 0 800 6789 10 11 и получить ответы на все бытовые вопросы, информацию о въезде в ЕС, доступе к образованию, работе и медицине.