Май, 27 в 19:24

На территории временно оккупированной Херсонской области оккупанты пытаются заставить работников учебных заведений готовиться к обучению по новой программе и ездить в аннексированный Крым для “повышения квалификации”.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута, большинство директоров школ отказались сотрудничать с оккупантами.

По его словам, в тех районах области, где пока не ведутся боевые действия, российские захватчики пытаются “налаживать жизнь”. Так, например, 26 мая захватившие власть в Херсоне оккупанты проводили “совещание” с педагогами.

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— Учителя администрации школ – просто герои. Послушать его пришли только 20 человек, и это с тем, что в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для повышения квалификации. Фактически все директора заявили, что их это не устраивает и вышли, — рассказал Геннадий Лагута.

Ранее сообщения о том, что оккупанты будут пытаться закрепиться на территории Херсонщины, говорили как политические деятели из самой России, так и временно занявшие территорию области оккупанты.

Кроме того, оперативное командование Юг сообщало, что враг строит третий рубеж обороны в Херсонской области, а оккупационные войска РФ намерены продвинуться в сторону Николаева, но получают отпор ВСУ.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что временно захваченные территории южных областей Украины обязательно будут освобождены, как только удастся накопить для этого необходимые силы. По словам советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка, освобождение оккупированных территорий на юге – это не вопрос месяца, но и не вопрос года.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: Херсонцы