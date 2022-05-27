Во Львове подняли тарифы на проезд в автобусах со 2 июня – новая цена

Май, 27 в 14:41

Исполком Львовского горсовета на заседании 27 мая решил поднять стоимость проезда в автобусе с 10 до 15 грн. Новый тариф начнет действовать со следующего четверга, 2 июня.

Это компромиссное решение, поскольку перевозчики в своих обращениях требовали более 20 грн, угрожая, что не выйдут на маршруты.

– Все потому, что в существующем тарифе цена на горючее установлена ​​на уровне 24 грн, а сегодня она – почти 60 грн, – говорится в сообщении горсовета.

В то же время, тариф на проезд в трамваях и троллейбусах не изменится. Также сохраняется бесплатный проезд для всех льготников.

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Решение скорректировать тариф на проезд в автобусах было принято из-за роста цен на топливо и его дефицита.

В Дрогобыче 15 грн за проезд пассажиры платят уже две недели, в Полтаве инициируют поднятие тарифа до 25 грн.

В Киеве проезд в частных маршруткам с 21 мая подорожал до 12-15 грн.

Источник: Львівська міськрада

Фото: Львівська міськрада