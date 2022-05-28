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Факты / Украина / Общество

Зеленский – студентам Стэнфорда: Ваше поколение может помочь в восстановлении Украины

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Зеленский – студентам Стэнфорда: Ваше поколение может помочь в восстановлении Украины
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед студентами и профессорским составом Стэнфордского университета (США). Для украинского лидера это уже второе выступление в Стэнфорде.

– С сентября прошлого года, когда я впервые был в Стэнфорде во время визита в Соединенные Штаты, очень многое изменилось. Но, с другой стороны, очень многое осталось таким, как раньше. Как я тогда и говорил, Украина – это страна, где все возможно. Так и было. Но теперь всему миру известно, что в Украине возможно даже то, что другие многие годы просто боялись подумать, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина уничтожила миф о чрезвычайной мощи российской армии.

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– Сейчас Россия пытается оккупировать все государство. Но мы чувствуем в себе достаточно сил, чтобы думать о будущем Украины, которая будет открыта для мира, — добавил украинский президент.

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