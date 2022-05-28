Фейковая помощь от ООН: мошенники создали поддельный сайт украинского фонда

Май, 28 в 16:05

Мошенники создали фейковую страницу сайта украинского благотворительного фонда Допомагати просто, через который предлагают якобы получить денежную помощь от Организации объединенных наций. Украинцы начали получать сообщения со ссылкой на ложный онлайн-ресурс фонда.

По данным Центра противодействия дезинформации, украинцы начали получать SMS-сообщения с таким текстом:

— Otrumaj VIPLATU 2220 ua zgidno svogo statusa. Oformity, – говорится в сообщении.

В сообщении есть ссылка на имитированную страницу помощи, оформленную как сайт фонда Допомагати просто от Приватбанка. Мошенники на фейковом сайте даже разместили реферальные ссылки на настоящий благотворительный сайт Приватбанка, что вводит в заблуждение абонентов.

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В ЦПД подчеркнули, что Приватбанк не делает рассылку с призывом оформлять денежную помощь от ООН, а официальный онлайн-адрес сайта Допомагати просто – blago.privatbank.ua.

На сайте фонда есть только активная кнопка Пожертвовать, а не получить деньги. Фонд не требует предоставить логин и пароль от личного кабинета Privat24 и не оказывает помощь денежными средствами, однако закупает оборудование и оплачивает услуги.