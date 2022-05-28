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Факты / Украина / Общество

Фейковая помощь от ООН: мошенники создали поддельный сайт украинского фонда

Юля Захарченко, редактор ленты
Фейковая помощь от ООН: мошенники создали поддельный сайт украинского фонда
Фото: Depositphotos

Мошенники создали фейковую страницу сайта украинского благотворительного фонда Допомагати просто, через который предлагают якобы получить денежную помощь от Организации объединенных наций. Украинцы начали получать сообщения со ссылкой на ложный онлайн-ресурс фонда.

По данным Центра противодействия дезинформации, украинцы начали получать SMS-сообщения с таким текстом:

— Otrumaj VIPLATU 2220 ua zgidno svogo statusa. Oformity, – говорится в сообщении.

В сообщении есть ссылка на имитированную страницу помощи, оформленную как сайт фонда Допомагати просто от Приватбанка. Мошенники на фейковом сайте даже разместили реферальные ссылки на настоящий благотворительный сайт Приватбанка, что вводит в заблуждение абонентов.

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Фото: ЦПД

В ЦПД подчеркнули, что Приватбанк не делает рассылку с призывом оформлять денежную помощь от ООН, а официальный онлайн-адрес сайта Допомагати простоblago.privatbank.ua.

На сайте фонда есть только активная кнопка Пожертвовать, а не получить деньги. Фонд не требует предоставить логин и пароль от личного кабинета Privat24 и не оказывает помощь денежными средствами, однако закупает оборудование и оплачивает услуги.

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