Мы стали свидетелями того, как танк РФ расстрелял автобус с мирными жителями – герой Украины

Май, 28 в 20:11

Командир батальона 95 ОДШб и герой Украины Евгений Шаматалюк защищает Украину с 2014 года после начала вооруженной агрессии России. Он продолжает защищать государство с начала марта 2022 года на Изюмском направлении, которое остается одним из самых горячих.

По его словам, враг в этой местности использует все имеющееся вооружение – пехоту, боевые машины, танки, артиллерию, огнеметные системы, в частности, ТОС Буратино и Солнцепек. К тому же, российская армия активно применяет авиацию, однако сейчас ее стало гораздо меньше благодаря работе украинской противовоздушной обороны.

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– Боится враг и нашей артиллерии. Противник имеет большие потери, но активно ротирует и подтягивает резервы. Количество подразделений, штурмующих наши позиции, я уже даже не могу перечислить, потому что они постоянно меняются. После неудачных попыток они дезертируют, отказываются выполнять приказы, или их уводят где-то в тылы для перекомплектации, – рассказал украинский защитник.

Пленные российские солдаты рассказали, что командиры ставят перед ними определенные задачи. Мол, если Вооруженные силы РФ захватят украинское село или город, тогда их сменяют другими военными, а те возвращаются на территорию России. Украинский защитник убежден, что солдаты РФ настолько деморализованы, что их можно только так поднять в бой.

Герой Украины с сильным сожалением рассказал о зверствах, которые совершает российская армия против мирных жителей. По его словам, он стал свидетелем, когда российский танк расстрелял автобус с людьми, эвакуировавшимися из Изюма.

–Не передать словами ощущения, когда видишь женщин, детей, пожилых людей, которые просто хотят спастись от войны, а их убивают. Кем нужно быть, чтобы просто расстреливать мирных людей? Мы пытались оказывать помощь, прикрывать людей, эвакуировали из автобуса, забирали под обстрелами, предоставляли свою технику, вывозили их в безопасное место, — вспомнил командир батальона.

По его словам, украинские защитники всегда пытаются совершить эвакуацию мирных жителей и даже настаивают на ее необходимости. По его мнению, стало бы легче освобождать временно оккупированные территории от врага, если бы жители ехали в более безопасные города Украины. Тогда пострадавших среди украинцев могло быть гораздо меньше.

Источник: Главнокомандующий ВСУ