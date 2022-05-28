Ракеты Harpoon и 155-мм САУ: Резников о новом оружии для Украины
Благодаря мастерству украинских защитников российские оккупанты получают отпор, которого даже не ожидали. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.
— Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника, – убежден министр обороны.
Береговая оборона нашего государства будет усилена ракетами Harpoon, более того, их будут применять подготовленные украинские команды, что поможет защитить берег Украины.
Он выразил уверенность, что Harpoon и наши Нептуны помогут освободить и снова сделать Черное море безопасным, в частности надежно защитить украинскую Одессу.
– За последние полтора месяца мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще, – сообщил министр.
По мнению Резникова, среди последних поступлений следует упомянуть более 100 американских БПЛА разных типов.