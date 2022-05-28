Ракеты Harpoon и 155-мм САУ: Резников о новом оружии для Украины

Май, 28 в 12:22

Благодаря мастерству украинских защитников российские оккупанты получают отпор, которого даже не ожидали. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

— Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника, – убежден министр обороны.

Береговая оборона нашего государства будет усилена ракетами Harpoon, более того, их будут применять подготовленные украинские команды, что поможет защитить берег Украины.

Он выразил уверенность, что Harpoon и наши Нептуны помогут освободить и снова сделать Черное море безопасным, в частности надежно защитить украинскую Одессу.

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– За последние полтора месяца мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще, – сообщил министр.

По мнению Резникова, среди последних поступлений следует упомянуть более 100 американских БПЛА разных типов.