Настоящие переговоры возможны, если РФ откажется от лицемерия — Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывалась от переговоров с РФ, однако в настоящее время они не возможны.
— Украина отказывается от переговоров, – снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг страны и уведет войска, — заявил Подоляк.
Также он подчеркнул, что пока переговорами со стороны Украины занимается специальная делегация на фронте.
— До тех пор переговоры ведет отдельная делегация на линии фронта, – добавил советник Офиса президента.
«???????? відмовляється від переговорів», – знову генерують брехню у Москві. Справжні переговори можливі, якщо ???????? відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська. До тих пір переговори веде окрема «делегація» на лінії фронту.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 28, 2022