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Факты / Украина / Общество

Настоящие переговоры возможны, если РФ откажется от лицемерия — Подоляк

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывалась от переговоров с РФ, однако в настоящее время они не возможны.

— Украина отказывается от переговоров, – снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг страны и уведет войска, — заявил Подоляк.

Также он подчеркнул, что пока переговорами со стороны Украины занимается специальная делегация на фронте.

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— До тех пор переговоры ведет отдельная делегация на линии фронта, – добавил советник Офиса президента.

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