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Факты / Украина / Общество

В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов

В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение россияне разместили на территории коксохимическом заводе.

В результате взрыва началось загорание. Пока неизвестно, какой урон это принесет оккупантам.

 

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