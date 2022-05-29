В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов
В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение россияне разместили на территории коксохимическом заводе.
В результате взрыва началось загорание. Пока неизвестно, какой урон это принесет оккупантам.
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Ситуация на Востоке Украины
Оперативно-тактическая группировка Восток отчиталась по поводу потерь врага за последние сутки, 28 мая.
Так, украинские бойцы уничтожили 33 российских оккупанта, один танк и пять АТТ.