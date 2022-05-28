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Факты / Украина / Общество

В Украине арестовали активы Роснефти на 23 млн грн

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
В Украине арестовали активы Роснефти на 23 млн грн
Фото: Depositphotos

Офис генерального прокурора арестовал почти 23 млн грн банковского учреждения, принадлежащего субъекту хозяйствования, образованному российским ПАО Нефтяная компания Роснефть.

В настоящее время прокуроры осуществляют процессуальное руководство по досудебному расследованию по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины — факты финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Расследованием занимается СБУ.

— В ходе расследования установлены обстоятельства возможной противоправной деятельности – финансирование широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, бенефициарами одного из субъектов хозяйствования, находящегося на территории нашего государства и подконтрольный РФ, – заявили в Офисе генпрокурора.

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Источник: Офис генпрокурора
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