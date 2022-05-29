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Факты / Украина / Общество

Количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных — Шмыгаль

Юля Захарченко, редактор ленты
Количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных — Шмыгаль
Фото: Правительственный портал

Количество пострадавших мирных жителей в результате полномасштабного вооруженного вторжения страны-агрессора России по меньшей мере в десять раз превышает жертвы среди украинских защитников. Это свидетельствует о том, что РФ воюет именно с гражданским населением Украины.

В этом убежден премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его мнению, военная агрессия России направлена ​​на простых местных жителей, которые не хотели войны в Украине.

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– Число гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных. Это доказывает, что российская армия и Россия воюют с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами, — подчеркнул он.

Полномасштабная война в Украине длится более 95 дней. Все это время Россия обстреливает артиллерией, снарядами, ракетами украинские города и поселки, убивает мирных жителей, издевается над нашими детьми, а российские военные насилуют украинок.

Весь гражданский мир считает, что это насилие должно прекратиться. Президент страны-агрессора должен получить поражение и объявить о выводе российских войск из территории Украины.

Источник: BBC Украина
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