Россия проиграла собственное будущее: Зеленский посвятил обращение четырем городам

Май, 29 в 20:31

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам. Он посвятил его четырем городам Украины: Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу.

— А через них – всему нашему государству, всем нашим городам и общинам. Сегодня я посетил Харьков. И сам город, и передовые позиции наших военных в области. Харьков пережил страшные удары оккупантов. Черные, обожженные огнем, полуразрушенные жилые дома города смотрят своими окнами на восток и север – туда, откуда била российская артиллерия. Откуда прилетала российская боевая авиация. Они смотрят на Россию. И у них сейчас, как в зеркале, российское государство может увидеть себя. Увидеть, сколько всего оно проиграло за эти 95 дней полномасштабной войны против Украины.

Глава государства убежден, что Россия уже проиграла не только битву за Харьков, Киев и север нашей страны. Российская Федерация проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром, считает президент.

— И я благодарен каждому, кто держит оборону Северодонецка и демонстрирует оккупантам, что мир все равно будет наш. Во всем нашем государстве, на всем Донбассе и, конечно, в Северодонецке. И еще один город, к которому я хочу обратиться сегодня. Для меня – конечно, город особенный. Мой родной Кривой тоже сегодня должен был отмечать день рождения, но время не то. И враг все еще находится на нашей земле. Время, чтобы праздновать, будет после нашей победы, а она будет. И сегодня хочу пожелать этого. И своему родному городу, и всем городам и общинам нашей великой страны, чтобы время до победы было короче.

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Глава государства Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина.

– Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят, – сказал президент в видеообращении.

В результате российских ударов в Северодонецке разрушена уже вся критическая инфраструктура города, а около 90% домов повреждены. Более 2/3 жилищного фонда города полностью разрушены, а связи нет.

— Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупантов. Я благодарен каждой и каждому, кто держит оборону. То единство, которое увидел своими глазами сегодня в Харькове. Тот героизм, который ежедневно проявляют наши воины на Донбассе. Та решительность, которая есть в Кривом Роге. Вот это – наш путь, чтобы во всей Украине по-прежнему всегда чувствовалось спокойствие жизни. И чтобы всегда царили улыбки, а не грохот артиллерии, — подчеркнул Зеленский.

Он пожелал всем городам и общинам нашей Украины, чтобы время до победы становилось короче. Глава государства уверен, что для этого должен работать каждый украинец.

— Желаю киевлянам и киевлянкам обязательно помнить, чего стоила защита столицы. Помнить, сколько жизней отдано. Война еще не закончилась.

Президент Украины добавил, что 222 участника боевых действий отмечены государственными наградами.